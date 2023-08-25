Règle de conservation des données
Data submitted will be stored in your selected Aha! account(s). Records created within Aha! are maintained for the lifetime of the account unless they are explicitly deleted. Upon termination of service, data may be deleted from the application on request, or, if this request is not received, deleted after an inactivity period. Backup and log data are automatically deleted after one year according to the backup retention policy.
Règles d’archivage et de suppression des données
Aha! provides deletion features as part of the product. This includes features to help customers comply with their own requirements such as GDPR for deletion or removal of personal information. Aha! provides an online profile center where Aha! users can review and update data and in some cases delete it (such as ideas portal users). For assistance in data deletion or removal, please contact support@aha.io.
Règle de stockage des données
Site(s) de centre de données
Irlande, États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Aha! uses Amazon Web Services for data center services
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no