Compte-rendu sur le bouclier de protection des données

Procédure de demande de suppression de données

Aha! provides deletion features as part of the product. This includes features to help customers comply with their own requirements such as GDPR for deletion or removal of personal information. Aha! provides an online profile center where Aha! users can review and update data and in some cases delete it (such as ideas portal users). For assistance in data deletion or removal, please contact support@aha.io for assistance.