Règle de conservation des données
MEMEZ LLC (Threadly) will retain customer data in order to provide access to message and usage logs.
Règles d’archivage et de suppression des données
MEMEZ LLC (Threadly) will remove data within 14 days upon request by a user. Users can email privacy@trythreadly.com
Règle de stockage des données
MEMEZ LLC (Threadly) retains data in Firestore databases for easy use, history, and logs.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted, Firestore, Redis (temporary)
Société chargée de l’hébergement des données
Google
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no