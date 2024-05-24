ReviewNudgeBot for GitHub/Bitbucket

Règle de conservation des données
- User time zones, bot authentication data and team IDs will be retained as long as the bot for Slack is active within a Slack workspace.
- Upon removal of the bot for Slack from a workspace, the associated team ID and all related user time zones will be automatically deleted from our database within 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data archival is not applicable as the bot does not store any data beyond the active usage period. Data will not be archived but rather deleted upon the conditions specified.
- Users or workspace administrators can request the removal of data at any time.
- Data removal requests can be sent to [max@reviewnudgebot.com].
- Upon receiving a data removal request, we will:
-- Verify the requester's authority.
-- Remove the specified data within 15 business days.
-- Confirm the removal with the requester.
Règle de stockage des données
All collected data is stored securely in our database with appropriate access controls to prevent unauthorized access.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Compute - Cloud functions
Storage - DynamoDB
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no