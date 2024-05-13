Règle de conservation des données
We may retain meeting data until account deletion or through a specific user request in accordance with our privacy policy. Enterprise customers may request specific data retention parameters during onboarding.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon request, non-anonymized data is deleted from Empwr.ai-owned and hosted facilities. Requests can be made by emailing privacy@empwr.ai
Règle de stockage des données
Empwr.ai encrypts customer data at rest using AES-256 encryption. All data transmitted between our core services is encrypted in transit using HTTPS, enforcing a minimum of TLS 1.2 for secure communications.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
render.com, Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI ChatGPT (gpt-4o-2024-11-20), Anthropic Claude (claude-3-5-sonnet-20241022 and claude-3-opus-20240229)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Zero day retention from LLM
Politique de confidentialité des données du LLM
US only
Politique de résidence des données des LLM