Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Engauge AI will retain Customer Data in accordance with the retention settings configured by each customer. The default retention period is 7 days, and customers may extend this up to 90 days through application settings.

Règles d’archivage et de suppression des données Engauge AI will remove Customer Data in accordance with the retention policy set by the customer. Upon expiration of the retention period or upon termination of the customer account, Engauge AI will securely delete all data related to the customer, including associated metadata and generated content.

Règle de stockage des données Engauge AI will store Customer Data in accordance with industry best practices for security, including encryption of credentials and data in transit. Data is stored in secure, access-controlled environments.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud-hosted.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.engaugeai.com/sub-processors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI Models (e.g. GPT 4o, GPT-4o-mini), Claude (in evaluation)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Our LLM provider integrations do not retain prompt or completion data, as logging is disabled at the API level. Engauge AI stores structured logs of LLM inputs and outputs for debugging and audit purposes, retained for duration configured by customer.

Politique de confidentialité des données du LLM Engauge AI's LLM providers operate multi-tenant infrastructure for API-based access and isolate API requests between customers at the infrastructure level. Engauge AI disables API call logging, ensuring that no data is stored or used.