Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain only user data necessary for Catpilot to perform its service. Customers can choose their retention settings directly through their workspace. The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the workspace exists.

Règles d’archivage et de suppression des données Upon customer deletion, Slack deletes customer data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 14 days.

Règle de stockage des données Catpilot is a basic Q&A and training program app that stores no critical user data apart from basic information needed to perform its basic functions (team's Slack ID, and Team Name). Data is stored in a database secured by private key authentication.

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI GPT-4

Confirmer les paramètres de conservation des LLM No personally identifiable information (PII) is stored or retained

Politique de confidentialité des données du LLM OpenAI LLM operates in the United States