Règle de conservation des données
Users can request data deletion by emailing support@macroscope.com. Customer data is retained for the duration of the active subscription. When a customer deletes their Macroscope GitHub installation, all stored data is queued for deletion — installation records are permanently deleted within 35 days of soft-deletion. Workspace data is soft-deleted after 14 days of inactivity and permanently hard-deleted within 14 days of soft-deletion (28 days total). Upon permanent deletion, all data is irreversibly removed: database records are hard-deleted, per-workspace KMS encryption keys are destroyed (cryptographic erasure), and cloud storage objects are deleted. Upon request, we can expedite immediate deletion of all associated data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon workspace deletion, all associated customer data is removed from our systems. Users may request data deletion at any time by contacting support@macroscope.com. Macroscope does not offer a separate backup or archival service.
Règle de stockage des données
All customer data is stored and processed in the United States and encrypted at rest and in transit. Infrastructure runs on private clusters with no public database access. Macroscope is SOC 2 Type II certified.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Our infrastructure is hosted on Google Cloud Platform (GCP).
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI, Anthropic, Google Vertex
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Message content is sent to LLM providers only to generate responses, not for training. All providers are contractually prohibited from training on customer data. Prompts and completions are not retained beyond the API request.
Politique de confidentialité des données du LLM
All customer data is logically isolated per customer. No customer's data is shared with or accessible to any other customer's environment.
Politique de résidence des données des LLM
All data processed by Macroscope, including data sent to LLM providers, is stored and processed in the United States.