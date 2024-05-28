DeepFabric

Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données UnPlatforms is committed to protecting the privacy and security of our customers' data. We will retain customer data in accordance with GDPR and CCPA Regulations. Customer Account Information is retained for the duration of the customer relationship and deleted after account closure, unless otherwise requested by the customer.

Règles d’archivage et de suppression des données Data will be removed when customer deletes his accounts and duplicate data or data that is no longer required for business operations. Data will be removed on customer requests: Data removal requests from customers in accordance with privacy regulations. The archival and removal processes will comply with all applicable laws and regulations, including GDPR, CCPA, and other relevant privacy laws.

Règle de stockage des données All sensitive data is encrypted both at rest and in transit using industry-standard encryption protocols. Data storage practices is in compliance with all applicable laws and regulations, including GDPR, CCPA, HIPAA, and industry-specific regulations.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud Hosted

Société chargée de l’hébergement des données Azure

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Azure OpenAI Models (GPT 4.1, Text Embedding)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM The LLM does not retain any customer data.

Politique de confidentialité des données du LLM Inference data stored at rest remains in the East United States.