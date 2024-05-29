Master Metrics

Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
tomas.sargiotto@mastermetrics.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Tik Tok, Hubspot, Close, LinkedIn, Assana, Monday, Zapier, ClickUp.
Utilise la rotation de jeton
no