Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Our data retention policy is as follows: 1. We retain personal data when there is an ongoing legitimate business requirement or when required by applicable laws. 2. If there is no need to retain personal data, we will either delete it, aggregate it, or securely store it and isolate it from further processing until deletion is possible. For more detailed information, please refer to our privacy policy ( https://www.sifthub.io/policy/privacy ).

Règles d’archivage et de suppression des données Our data retention policy is as follows: 1. We retain personal data when there is an ongoing legitimate business requirement or when required by applicable laws. 2. If there is no need to retain personal data, we will either delete it, aggregate it, or securely store it and isolate it from further processing until deletion is possible.

Règle de stockage des données At SiftHub, we have a comprehensive data storage policy that ensures the protection and management of data across its lifecycle. Our policy includes: 1. Data Retention: We conduct multiple daily backups for all data hosted on AWS or Azure cloud. These backups occur every 4 hours and are stored in diverse availability zones within the same US region. All backup data are retained for a period of 30 days. 2. Electronic Data Management: All scoped data is managed electronically. We leverage AWS and Microsoft Azure public cloud services to meet our data storage and infrastructure requirements. 3. Information Security Policies: Our documented Information Security Policies cover various aspects, including data and information controls, ensuring that all data processed, stored, or transmitted on external systems is protected.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données At SiftHub, we host our data in AWS and Microsoft Azure data centers located in the US. These facilities offer advanced security and resilience, complying with numerous information security standards and frameworks. For more details on the physical security controls of these data centers, please refer to the following links: - [AWS Data Center Physical Controls]( https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/ ) - [Microsoft Azure Data Center Physical Controls]( https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/physical-security )

Société chargée de l’hébergement des données AWS, Azure

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.sifthub.io/policy/privacy

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Microsoft Azure OpenAI, Claude (via AWS bedrock)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM The application is configured to ensure that Large Language Models (LLMs) do not retain customer data, aligning with Microsoft Azure OpenAI and Amazon Bedrock data privacy guidelines

Politique de confidentialité des données du LLM Customer data is securely isolated per data tenancy, not commingled with other tenants. Using Azure OpenAI and Claude via AWS Bedrock, it follows strict access controls, encryption, and dedicated environments, per AWS and Azure guidelines.