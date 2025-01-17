Règle de conservation des données
Graph's current data retention policy is to retain data indefinitely.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer request, Graph will completely delete all customer data from our systems. This can be initiated by emailing beta@graphapp.ai.
Règle de stockage des données
All data is stored in US-based AWS data centers. Data is encrypted at rest and in transit using industry-standard encryption.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted in AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Claude 3.5 Sonnet & 3.5 Haiku (subject to change)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Graph does not use any customer data (prompts or outputs) for model training purposes. Conversation states are stored indefinitely so that users may resume past conversations.
Politique de confidentialité des données du LLM
Multi tenant with logical customer segmentation.
Politique de résidence des données des LLM
All LLM processing occurs within our private AWS infrastructure in US-based data centers. Data never leaves our secure environment.