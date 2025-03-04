Procédure de demande de suppression de données

Request Submission: Users can submit a data deletion request via email, support portal, or directly through their account settings. Verification: We verify the identity of the requester to ensure they have the authority to request deletion of the data. This may involve confirming account ownership via email or other methods. Review and Confirmation: The request is reviewed to ensure compliance with applicable regulations (e.g., GDPR, CCPA) and any contractual obligations. A confirmation of the request is sent to the user. Data Deletion: Upon approval, all relevant user data is securely deleted from active databases, backups, and archives within 30 days, unless otherwise mandated by law. Deletion is performed using secure methods to prevent recovery. Completion Notification: Once the process is complete, we notify the user and provide confirmation that the data has been permanently deleted. Audit Log: A record of the deletion request and completion is maintained for compliance and auditing purposes, excluding any personally identifiable information. Please contact info@leadsourcing.co for data deletion