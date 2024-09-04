Règle de conservation des données
Braid Social retains user data for the duration of the user’s active engagement with the app.
Data collected for game interactions, such as user responses and engagement metrics, is retained to enhance the personalized game experience.
Inactive user data is periodically reviewed and anonymized after 12 months of inactivity.
Règles d’archivage et de suppression des données
User data is archived and anoynmized when:
- App is uninstalled
- Inactive for over 12 months
Users can request immediate removal of their data through a support request. Upon receiving a user deleteion request, data is permanently deleted within 14 days.
Règle de stockage des données
All user data is encrypted and stored securely using industry standards and best practices.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS / Flyio
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no