Règle de conservation des données
Data is only retained for as long as necessary to provide you the services, for the purposes set out in the Status Calendar terms of service and privacy policy, or as otherwise required to meet legal or business requirements.
Règles d’archivage et de suppression des données
Status Calendar will remove data when requested by a customer, in accordance with our Privacy Policy. You can submit a request to have your data deleted at any time after removing Status Calendar from your workspace. Send your request to support@statuscal.com, and it will be manually processed within 30 days of receiving the request.
Règle de stockage des données
Data is stored securely using AWS.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no