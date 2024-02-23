Cisco Identity Intelligence AU

Cisco Identity Intelligence gives you full visibility into your workforce identities, protects them with best practices, and continuously monitors for identity threats. Cisco Identity Intelligence integrates with Workday, Microsoft Entra ID, Okta, Cisco Duo, and other identity providers to combine static entitlement data with dynamic behavior. With the Cisco Identity Intelligence Bot for Slack, security and identity teams can: * Receive Slack notifications when users fail Cisco Identity Intelligence’s Identity Threat or Identity Posture Insight Checks.

* Give feedback on the failed check directly from Slack.

* View all MFA factors associated with a user.

* View all Users using the same IP address.

* View complete remediation history for a user. This is a dedicated application for customers in our Australian datacenter.