Carbon Voice

Règle de conservation des données
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Règles d’archivage et de suppression des données
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Règle de stockage des données
Data is encrypted in transit and at rest.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Google Cloud, mongodb.com, Github, Firebase
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Gpt-4 and Gpt-4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
30 days. After this period data is deleted.
Politique de confidentialité des données du LLM
Data submitted to LLM is not used to train the LLM models.
Politique de résidence des données des LLM
Data residency is in the United States.