Règle de conservation des données
Payment Information: Stored as necessary by Stripe, in compliance with its privacy policies.
Usage Logs: Retained for up to 14 days in analytics to improve the service.
Règles d’archivage et de suppression des données
Skipper will comply with communication from its users requesting to their personal data removed.
Règle de stockage des données
Skipper stores all sensitive information like name, email address, etc. in an encrypted format.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic Claude Sonnet 3.5
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Skipper does not store any customer usage data, independent of AI usage.
Politique de confidentialité des données du LLM
Skipper leverages Anthropic's API to conduct its services.
Politique de résidence des données des LLM
Skipper does not store any information collected from its AI usage.