Workleap AI

Règle de conservation des données
Data may be retained for the duration of the subscription to Workleap, or for legitimate business purposes. After the termination of a subscription, data may be retained for up to 90 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Once data reaches the end of its retention period, it is destroyed according to documented procedures. Customers can request earlier data deletion, which is processed within 30 days.
Règle de stockage des données
All data is encrypted at rest and in transit. Customer data is logically segregated by organization with strict access controls. No customer data is used for model training or shared across organizations.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Microsoft Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure OpenAI GPT 4o; Azure OpenAI GPT 4o-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
LLM does not retain data; interactions in chats/conversations are ephemeral.
Politique de confidentialité des données du LLM
Each organization's data is processed ensuring logical separation, maintaining tenant-isolation with enterprise-grade security controls.
Politique de résidence des données des LLM
All AI/LLM-driven data processing happens within secure US data centers. Customer data remains in the same geographic region throughout processing.