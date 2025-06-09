Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Peerbound retains messages sent to the Peerbound Slack app for quality assurance and analysis. This data is stored in AWS and is encrypted in transit and at rest. If a customer ceases to be a Peerbound customer, we will delete all data, include Slack data within 30 days.

Règles d’archivage et de suppression des données If a customer ceases to be a Peerbound customer, or upon request from a customer to support@peerbound.com, we will delete all data, include Slack data within 30 days.

Règle de stockage des données Peerbound stores Slack message data and tokens in our AWS cloud. All data is encrypted at rest. Access to our cloud infrastructure is restricted to required members of the Peerbound engineering team.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.peerbound.com/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI's GPT models

Confirmer les paramètres de conservation des LLM OpenAI retains API abuse monitoring logs (which may include prompts and responses) for up to 30 days to detect and prevent misuse. Application state is only stored where necessary to fulfill a request.

Politique de confidentialité des données du LLM Slack data sent to the OpenAI API is processed in a multi-tenant model and is not used to train or fine-tune the underlying models.