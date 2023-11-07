Règle de conservation des données
Vyond is subject to various retention requirements and retains personal data only for as long as necessary for a specified purpose or legal requirement wherever technically and operationally feasible and in accordance with any applicable regulations. If you are using the Site or the Services through your employer’s multi-seat account, please be aware the Administrator of the account has the ability to delete all personal data processed using the Site or the Services, including any content you create and your account details.
Règles d’archivage et de suppression des données
Vyond will remove user data approximately 18 months after the user’s account expires.
If you would like your account to be deleted at any point or have any questions, you can submit a support request at https://help.vyond.com/hc/en-us/requests/new.
Règle de stockage des données
Vyond will store customer data in AWS platform.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure OpenAI GPT-4o, AWS Claude3 Haiku
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
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Politique de confidentialité des données du LLM
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Politique de résidence des données des LLM
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