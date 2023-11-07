Règle de conservation des données

Vyond is subject to various retention requirements and retains personal data only for as long as necessary for a specified purpose or legal requirement wherever technically and operationally feasible and in accordance with any applicable regulations. If you are using the Site or the Services through your employer’s multi-seat account, please be aware the Administrator of the account has the ability to delete all personal data processed using the Site or the Services, including any content you create and your account details.