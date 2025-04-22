RecoLabs provides visibility and business context by analyzing raw metadata of interactions in Business Communication Platforms as well as multiple SaaS channels.RecoLabs discovers Business Processes, providing the context behind every action and company workflow. Integrating Slack with Reco enhances your security posture by monitoring and analyzing your Slack environment. This integration provides clarity on your Slack usage, as well as identifies potential misconfigurations and vulnerabilities to ensure Slack posture adheres to the best standards. The integration also ensures compliance with security policies. Ultimately, it aims to safeguard your communication channels from threats and unauthorized access. This integration is only for Slack Enterprise Grid customers.
Reco for Enterprise pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Reco will retain data as long as the customer is connected.
Règles d’archivage et de suppression des données
Reco will delete all customer data once it offboard or ask Reco to delete it's data. Reco committed to delete the data in 30 days.
Règle de stockage des données
Reco saves the data in AWS. Data has default retention of 90 days except some specific places where the customer asks to save the data for longer period of time. Access for the data is limited for approved Reco employees and only for debugging critical issues. Secrets and tokens are encrypted.
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
We delete all data in 30 days
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
giladw@reco.ai
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)