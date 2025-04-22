Reco for Enterprise

RecoLabs provides visibility and business context by analyzing raw metadata of interactions in Business Communication Platforms as well as multiple SaaS channels.RecoLabs discovers Business Processes, providing the context behind every action and company workflow.

Integrating Slack with Reco enhances your security posture by monitoring and analyzing your Slack environment. This integration provides clarity on your Slack usage, as well as identifies potential misconfigurations and vulnerabilities to ensure Slack posture adheres to the best standards. The integration also ensures compliance with security policies. Ultimately, it aims to safeguard your communication channels from threats and unauthorized access.

This integration is only for Slack Enterprise Grid customers.