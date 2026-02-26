Perplexity Computer

Règle de conservation des données
Perplexity: we store data indefinitely and can delete on request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is deleted from our service 30 days after a user disables or deletes their account.
Règle de stockage des données
Data is encrypted at REST, always in secure storage, always encrypted in transit.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We store our data on AWS servers.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Models from OpenAI, Anthropic, xAI, and in-house
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Perplexity uses various LLM models to power our answer engine. OpenAI, Anthropic, and xAI retains data for 30 days. Please find more details about our Data Protection and Data Retention policies in https://trust.perplexity.ai
Politique de confidentialité des données du LLM
Customer data is retained for as long as the account is in active status. Data enters an "expired" state when the account is voluntarily closed. Expired account data will be retained for 30 days then removed.
Politique de résidence des données des LLM