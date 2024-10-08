Kudos by OrgaNice

Règle de conservation des données
Data is retained indefinitely and can be deleted upon request or with account termination
Règles d’archivage et de suppression des données
OrgaNice removes customer data upon request
Règle de stockage des données
All customer data is stored in a PostgreSQL database, hosted in the AWS us-east-1 region via AWS RDS
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted in a private AWS cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no