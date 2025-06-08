Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Kotobase only retains data as long as it is necessary to provide translation and collaboration services. By default, messages are processed in real time and are not stored permanently. Minimal metadata (such as user and workspace IDs) may be retained for service functionality, analytics, but no message content is stored beyond what is strictly required for translation.

Règles d’archivage et de suppression des données We do not archive user message content. Any cached data used for translation is automatically purged. Users may request removal of all associated metadata (e.g. workspace integration details, preferences), which will be permanently deleted from our systems.

Règle de stockage des données Kotobase stores only necessary configuration data (e.g., tokens, preferences, and workspace mapping) in encrypted databases. No user message content is stored long term. All data at rest is encrypted, and data in transit is protected.

Site(s) de centre de données Japon

Détails sur l’hébergement des données Cloud Hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI GPT-series models (via API)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We do not persist customer message content for LLM purposes. Any data sent to the LLM is retained only temporarily for processing and is not stored by our application. OpenAI’s API data retention policies apply.

Politique de confidentialité des données du LLM Customer data is processed on a per-request basis and is logically isolated per workspace. Data sent to the LLM is used only to generate the requested translation or response and is not shared across customers. We do not use customer data to train or fine