Règle de conservation des données
Meaku Inc. retain personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including legal and regulatory requirements. This is governed by our commercial engagement with customers. Typically it's retained while we have an active agreement with the customer and up to 365 days after termination.
Règles d’archivage et de suppression des données
Meaku Inc. removes all data within 365 days of contract termination with it's customers. We are GDPR compliant and act as data processors on behalf of our customers, we allow deletion or modification of data on request.
Règle de stockage des données
Meaku Inc. stores data in accordance with the controls and procedures as described by the SOC 2 Compliance framework.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on Amazon Web Services
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no