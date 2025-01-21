Procédure de demande de suppression de données

Your AI for Slack adheres to a strict and transparent process for managing data deletion requests, ensuring compliance with privacy regulations such as GDPR. Below is the detailed procedure: 1. Submission of Request Who Can Submit: Data deletion requests can be submitted by authorized representatives of your organization or individual users, as applicable. Request Channels: Requests can be submitted via: Support Portal: Through the dedicated support page or helpdesk. Email: Sent to the designated data protection officer (DPO) or support team. Slack Integration Command: Using a secure command or form provided in the app. 2. Validation and Authentication Identity Verification: To prevent unauthorized requests, the identity of the requester is validated. This includes: Verification of the user's Slack ID or email address against your organization's records. Confirmation from an authorized organizational administrator for broader deletion requests. Scope Clarification: The scope of the request is reviewed, including: Specific data to be deleted (e.g., chat logs, uploaded documents, user profiles). Whether the request pertains to individual users, groups, or the entire organization. 3. Review and Compliance Check Legal Compliance: The request is checked against data retention policies and applicable legal or contractual obligations to ensure compliance. If certain data cannot be deleted due to legal requirements, the requester will be informed with an explanation. Data Impact Analysis: An internal analysis is conducted to determine which systems or backups contain the relevant data.