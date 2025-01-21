Règle de conservation des données
Maybe Solutions Ltd maintain Customer Data for the duration on the contract, deleted data may be held for a maximum of thirty (30) days, after which it will be deleted.,
Règles d’archivage et de suppression des données
Maybe Solutions Ltd will delete the Customer Data within thirty (30) days of the contract termination.
Règle de stockage des données
Maybe Solution Ltd stores data is securely housed in state-of-the-art UK data centers, ensuring compliance with local regulations and industry standards such as GDPR.
Site(s) de centre de données
Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
GCP Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Your AI provides customisable retention settings to give organisations precise control over data lifecycle management while ensuring compliance with relevant regulations.
Politique de confidentialité des données du LLM
Your AI for Slack ensures secure, compliant data handling through a robust data tenancy policy designed to protect your organisation's information
Politique de résidence des données des LLM
Your AI for Slack complies with strict data residency standards by ensuring all data is exclusively stored and processed in UK-based data centres.