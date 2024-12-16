secretFriend

Règle de conservation des données
Game Data:
Games and related data retained for 1 year after completion
Includes:
Game configuration (name, duration, channel_id)
Player assignments( who's secret friend of whom)
Best friend votes
Game results
Participant Data:
Guesses and assignments
Retained alongside game data for 1 year
Feedback Data:
User ratings and comments
Improvement suggestions
Retained for 1 year for service improvement
System Data:
Error logs (error_logs table): 30 days retention
Installation data (installations table): Until app uninstallation
Règles d’archivage et de suppression des données
Game data and associated information is archived securely after 12 months from game completion. After archival, the data is retained for an additional 12 months before being permanently removed. All archived data is stored in secure, access-controlled environments within our Supabase database. Our removal process follows strict deletion protocols to ensure data cannot be recovered after deletion. Users and workspace administrators can request early data removal by contacting mert@manymini.app.
Règle de stockage des données
All game data is stored securely in our Supabase database system. We implement industry-standard security protocols to protect your data both at rest and in transit. Only authorized application processes can access stored data, and all access is strictly controlled through authenticated API endpoints. We maintain regular security updates and follow best practices for database management and data protection.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted - supabase - aws
Société chargée de l’hébergement des données
AWS - us-east-1
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no