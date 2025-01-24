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Règle de stockage des données
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Société chargée de l’hébergement des données
VERCEL
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no