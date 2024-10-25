Règle de conservation des données
Marvin retains customer data only for the duration specified in our customer agreement. We follow a strict data retention policy to ensure data is not kept longer than necessary. Our policy aligns with relevant regulations and best practices, emphasizing minimized storage duration and scope.
The detailed policy is available at https://trust.heymarvin.com/.
Règles d’archivage et de suppression des données
Our policy aligns with relevant regulations and best practices, emphasizing minimized storage duration and scope. The detailed policy is available at https://trust.heymarvin.com/.
Règle de stockage des données
Marvin's Data Storage Policy prioritizes security and compliance:
Encryption: Data is encrypted at rest (AES-256) and in transit (TLS 1.3/1.2).
Access Control: Role-Based Access Control (RBAC) restricts access to authorized data only.
Isolation: Tenant data is logically separated.
Retention: Aligns with contracts; secure deletion within 7 days of termination.
Backup: Regular encrypted backups with recovery options.
Compliance: Meets ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR, etc.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
We use AWS Cloud to store data.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Gpt-4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Marvin retains customer data only for the duration specified in our customer agreement. We follow a strict data retention policy to ensure data is not kept longer than necessary. Our policy aligns with relevant regulations and best practices, emphasizing
Politique de confidentialité des données du LLM
Customer data is logically isolated using team-based IDs to ensure strict data separation
Politique de résidence des données des LLM
All data is processed and stored in AWS data centres, ensuring compliance with data localization requirements