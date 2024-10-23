Règle de conservation des données
Civic Roundtable retains data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed and a retention period has passed, it is securely disposed of or archived. Personally identifiable information (PII) is deleted or de-identified as soon as it no longer has a business use.
Règles d’archivage et de suppression des données
Civic Roundtable will remove Customer Data upon request, as long as the request does not conflict with regulatory or contractual requirements.
Règle de stockage des données
All data is encrypted at-rest using AES-256 GCM encryption with root keys stored in an HSM. All data in-transit is encrypted using modern, secure SSL/TLS settings and HTTP headers.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS GovCloud
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no