Cisco Identity Intelligence SG

Règle de conservation des données
CII retains Customer Data for Ninety (90) calendar days or until the Customer Owner requests disposal, whichever is earliest.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data disposal entails first destroying the AES-256 encryption keys used for data access, rendering the stored data unusable. This encrypted data is then deleted.
Règle de stockage des données
All sensitive data classified according to CII's Data Classification policy is encrypted at rest and in transit using strong, industry-recommended algorithms. Encryption at rest is used across multiple systems and layers of the stack including file systems, file object stores, databases, third-party SaaS services, and directly in CII's own developed components. Encryption in motion is primarily achieved through the use of Transport Layer Security (TLS), but may include other secure protocols.
Site(s) de centre de données
Singapour
Détails sur l’hébergement des données
Hosted on AWS ap-southeast-1 (Singapore)
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no