Règle de conservation des données
Will Wise retains customer data only for the time necessary to fulfill its intended purpose. By default, message content used for processing (e.g. summarization or classification) is not stored permanently. Configuration settings (e.g. selected LLM model, temperature, token limits) are retained as long as the workspace uses the app.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is not archived. When a workspace removes the app, all associated data is hard-deleted, including API keys, user configurations, and workspace settings. No recovery is possible after deletion.
Règle de stockage des données
Will Wise stores only minimal metadata (e.g. user preferences, model configurations) in encrypted form. No message content from Slack is stored after processing. All data is stored following best practices for encryption at rest and in transit.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted (containerized backend services and encrypted database)
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Gemini 1.5 Flash-8B, Gemini 1.5 Pro, Gemini 2.0 Flash, Gemini 2.0 Flash-Lite, Gemini 1.5 Flash, GPT-4O, GPT-4 Turbo Preview, GPT-3.5 Turbo
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
LLM interactions are configured to not retain customer data. Prompts and completions are ephemeral and used only for generating responses in real-time.
Politique de confidentialité des données du LLM
LLMs are used in stateless, request-only mode. No training or fine-tuning is performed on customer inputs. No customer-specific data is retained by the LLM provider.
Politique de résidence des données des LLM
LLM providers (e.g., OpenAI) store and process data in accordance with their regional policies. No message content is stored on the LLM side after processing.