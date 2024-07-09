Règle de conservation des données
Robusta Dev LTD has formal retention and disposal procedures in place to guide the secure retention and disposal of company and customer data.
Data is stored up to 24 months
Règles d’archivage et de suppression des données
Robusta Dev LTD will remove customer's data, as part of the automatic retention procedure, or upon customer request.
Règle de stockage des données
Robusta Dev LTD is SOC2 compliant, and is following security best practices for data storage.
Data is stored in Supabase, a managed PostgreSQL service.
All data in encrypted at transit and at rest.
Daily backups are performed to ensure data integrity and recovery.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
By Default: Azure Open AI - gpt4o. Customer can configure any LLM of his choice
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
LLM is used only for inference, and is not trained or store any customer data
Politique de confidentialité des données du LLM
LLM is used only for inference, and is not trained or store any customer data
Politique de résidence des données des LLM
LLM is used only for inference, and is not trained or store any customer data