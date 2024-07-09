Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Robusta Dev LTD has formal retention and disposal procedures in place to guide the secure retention and disposal of company and customer data. Data is stored up to 24 months

Règles d’archivage et de suppression des données Robusta Dev LTD will remove customer's data, as part of the automatic retention procedure, or upon customer request.

Règle de stockage des données Robusta Dev LTD is SOC2 compliant, and is following security best practices for data storage. Data is stored in Supabase, a managed PostgreSQL service. All data in encrypted at transit and at rest. Daily backups are performed to ensure data integrity and recovery.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://docs.google.com/document/d/1-nn9Zgbcli3BSR6Of_Vp8hTRwpodq9Ae-KP2wLf0uOA/edit?tab=t.0

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) By Default: Azure Open AI - gpt4o. Customer can configure any LLM of his choice

Confirmer les paramètres de conservation des LLM LLM is used only for inference, and is not trained or store any customer data

Politique de confidentialité des données du LLM LLM is used only for inference, and is not trained or store any customer data