Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Projeqto retains user and project data only as long as necessary to provide our services and comply with legal obligations. Inactive accounts and related data may be deleted or anonymized after a defined retention period. Some records (such as billing or audit logs) may be retained for legal or security purposes. Users can request data deletion at any time by contacting support@projeqto.com.

Règles d’archivage et de suppression des données Projeqto retains active user and project data for as long as the account remains in use. When an account becomes inactive or a deletion request is received, data is archived or permanently removed in accordance with our retention schedule. Archived data is securely stored and access is restricted until it is automatically purged or anonymized. Users may request complete removal of their data at any time by contacting support@projeqto.com.

Règle de stockage des données Projeqto stores user and project data securely using encrypted cloud infrastructure. All data is encrypted in transit and at rest, with access limited to authorized personnel only. Data is stored in reputable, compliance-certified data centers and backed up regularly to prevent loss. Users may request details about storage locations or data removal at any time via support@projeqto.com.

L’application/le service a des sous-processeurs no