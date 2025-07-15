This app for Slack streamlines newsletter creation and distribution directly within your Slack workspace. Integrated with a front-end design interface and a Strapi-powered backend, the app supports a structured workflow with three defined roles: Owner: Has full access and control over all features and content.

Creator: Can draft and submit newsletters for approval.

Approver: Reviews and approves submitted newsletters before they are published to Slack workspace channels. Users can collaboratively create engaging newsletters through the front-end UI, submit them for internal review, and once approved, publish them directly into designated Slack channels. The app ensures clear content governance while improving communication efficiency across your team. Ideal for internal communication teams, marketing teams, and organizations that value a structured content workflow with transparency and accountability.