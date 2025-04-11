Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We store minimal user and message data required for core functionality. User info (e.g., user ID, email) is stored securely and removed upon uninstallation or request. All data is encrypted in transit and at rest.

Règles d’archivage et de suppression des données Users may request deletion of their personal data by contacting us at hello@adeption.io. Upon receiving and verifying the request, we will process the deletion in accordance with our data retention and privacy policies. Inactive data is securely archived with encryption and restricted access, while sensitive or obsolete data is permanently deleted using secure methods and documented procedures. Special handling is applied to sensitive or legally protected data.

Règle de stockage des données The Data Storage Policy outlines secure and consistent practices for storing data at Adeption, covering digital and physical data. It specifies approved storage locations, access controls, encryption methods, and backup requirements.

Site(s) de centre de données Irlande, Pays-Bas

Détails sur l’hébergement des données Cloud services

Société chargée de l’hébergement des données Microsoft Azure

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://drive.google.com/file/d/186qKfRyVQtQO2D8oFgzog9WaBFAPrBAW/view

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) GPT 4-o

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We prioritize no data retention for LLM tools and prohibit use of customer data for model training. Any necessary temporary storage must be controlled, region-specific, and aligned with Adeption's policies.

Politique de confidentialité des données du LLM We ensure data privacy, security, and legal compliance when using LLMs. We maintain ownership of all inputs and outputs, prioritize platforms with zero retention or single-tenant setups, and adhere to data residency laws.