Règle de conservation des données
As a SaaS provider and processor of data, data retention is set by the data controller.
Règles d’archivage et de suppression des données
As a SaaS provider and processor of data, data archival and removal is performed inline with the agreement between Outreach and Outreach's customer.
Règle de stockage des données
As a SaaS provider and processor of data, data storage is performed inline with the agreement between Outreach and Outreach's customer.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure OpenAI GPT-4.1 family models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
The lifetime of user-accessible data is managed by the users.
LLM traces follow our standard retention policy.
Politique de confidentialité des données du LLM
The same tenancy policy applies to the data that is accessible to the users. We use multi-tenant infrastructure, with logical isolation at the tenant level.
LLM traces are not user-accessible.
Politique de résidence des données des LLM
The user-accessible data is stored in the tenant database.
LLM traces and related data are stored in US.