Règle de conservation des données
Our app retains user data only for as long as necessary to provide the service. Data is stored securely and deleted upon user request. We do not retain messages or files beyond the period specified in our privacy policy. Users can request deletion of their data at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
Our app retains user data for as long as necessary to provide the service. Data is securely deleted from our systems upon user request, or account deactivation. Users may request deletion of their data at any time by contacting support. We do not archive user data beyond the retention period specified in our privacy policy.
Règle de stockage des données
Our app stores user and company data on secure servers hosted by Google Cloud in the EU and the US. Data is retained only as long as necessary to provide the service and is deleted according to our data retention policy. Users can request deletion of their data at any time.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Royaume-Uni, Belgique
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT4o, GPT4.1, GPT4o-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
By default, OpenAI retains API data (inputs and outputs) for up to 30 days for abuse monitoring, unless required by law to retain it longer.
Politique de confidentialité des données du LLM
We use OpenAI as our LLM provider. Customer data submitted to the LLM API is logically isolated and not accessible to other customers. By default, OpenAI does not use submitted data to train or improve its models unless explicitly opted in
Politique de résidence des données des LLM
We use OpenAI as our LLM provider. For eligible customers, we offer data residency options in Europe, the US, and other regions, ensuring that customer data is processed and stored at rest within the selected geographic area.