Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données By default, a customer’s data is stored for the duration of their contract with Cube.

Règles d’archivage et de suppression des données Customer’s data may be deleted within one month after the contract ends, at the latest, with the exception of data that is required to establish proof of a right or a contract, which will be stored for the duration provided by enforceable law. Once deleted, a company’s data cannot be restored. Cube may provide the option for customers to delete data after their subscription ends. This request must be made by the customer. Cube will hard delete all information from currently-running production systems within one month of the deletion request.

Règle de stockage des données Cube configures full, daily database backups for all data stored for us by our cloud services provider. Backups are retained for 35 days. If a database instance is deleted, all associated backups are also automatically deleted. Backups are periodically tested by the Cube engineering team.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://security.cubesoftware.com/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Claude Sonnet via AWS Bedrock

Confirmer les paramètres de conservation des LLM AWS Bedrock doesn't store or log your prompts and completions.

Politique de confidentialité des données du LLM No customer data is used to train or fine-tune the underlying models. The customer retains full control over whether and how LLM features are enabled in your environment.