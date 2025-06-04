Règle de conservation des données
By default, a customer’s data is stored for the duration of their contract with Cube.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer’s data may be deleted within one month after the contract ends, at the latest, with the exception of data that is required to establish proof of a right or a contract, which will be stored for the duration provided by enforceable law. Once deleted, a company’s data cannot be restored. Cube may provide the option for customers to delete data after their subscription ends. This request must be made by the customer. Cube will hard delete all information from currently-running production systems within one month of the deletion request.
Règle de stockage des données
Cube configures full, daily database backups for all data stored for us by our cloud services provider. Backups are retained for 35 days. If a database instance is deleted, all associated backups are also automatically deleted. Backups are periodically tested by the Cube engineering team.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Claude Sonnet via AWS Bedrock
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
AWS Bedrock doesn't store or log your prompts and completions.
Politique de confidentialité des données du LLM
No customer data is used to train or fine-tune the underlying models. The customer retains full control over whether and how LLM features are enabled in your environment.
Politique de résidence des données des LLM
LLM models are used in US based regions via AWS.