Règle de conservation des données
Stilla retains customer data only as long as necessary to provide our services and fulfill our legal obligations. Personal data is retained while you have an active account. We delete or anonymize data when it's no longer needed. For compliance purposes, accounting data is retained for 7 years and anti-money laundering data for 5-10 years as required by law.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon account termination or data deletion requests, Stilla removes customer data from our active systems. We provide customers the ability to export their data before deletion. Data removal follows our privacy policy timelines and includes secure deletion from backups. Customers have the right to request data deletion under GDPR and other applicable privacy laws.
Règle de stockage des données
All customer data is encrypted in transit and, sensitive information such as API keys are also encrypted at rest using industry-standard encryption. Data is stored within the EU/EEA. We maintain strict access controls, role-based permissions, and data isolation between customers. Our security practices have been validated through a SOC 2 Type II audit with zero findings.
Site(s) de centre de données
Belgique
Détails sur l’hébergement des données
We host our data on Google Cloud Platform using industry-standard security practices and in compliance with SOC 2 Type II requirements.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Gemini, Claude, and other third-party AI models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Stilla retains customer data only as long as necessary to provide our services and fulfill our legal obligations. We also maintain Zero Data Retention agreements with all LLM providers.
Politique de confidentialité des données du LLM
Stilla uses multiple LLM providers to deliver AI capabilities to customers. Customer data processed by LLMs maintains strict isolation between customers. LLM processing follows the same security and privacy controls as our core services.
Politique de résidence des données des LLM
LLM processing occurs globally on Google Cloud Platform using their AI inference services. Customer data follows our data transfer safeguards and contractual protections to ensure compliance with applicable data protection laws.