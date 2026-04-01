Règle de conservation des données
ezCater retains data in accordance with the terms of your specific agreement with us. In the absence of a separate agreement, data retention is governed by our Privacy Policy, which can be found .
Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
ezCater is hosted in Amazon Web Services (AWS) in the United States
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no