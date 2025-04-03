Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données User data is retained during the service usage period. Upon account deletion, all data including email summaries is immediately deleted via CASCADE deletion.

Règles d’archivage et de suppression des données Data can be deleted immediately upon user request through the deleteUserAccount feature. All data is deleted immediately upon account deletion. We comply with GDPR and CCPA requirements.

Règle de stockage des données All data is stored encrypted. Service tokens are encrypted using AES-256-GCM. Database is encrypted at rest and in transit.

Site(s) de centre de données République de Corée

Détails sur l’hébergement des données Database: Supabase (PostgreSQL) File Storage: Supabase Storage Application: Vercel

Société chargée de l’hébergement des données Supabase Inc., Vercel Inc., Amazon Web Services

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://daige.st/privacy

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI GPT-5-nano, GPT-4o-mini, text-embedding-3-small

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Daigest is configured with OpenAI's zero data retention policy. User data sent to OpenAI API is not retained or used for model training. Data is processed in real-time and immediately discarded after generating responses.

Politique de confidentialité des données du LLM Daigest uses OpenAI's API services. User data is processed through OpenAI's API but is not used for model training. Each customer's data is processed in isolated API calls with no cross-contamination between customers.