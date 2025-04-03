Règle de conservation des données
User data is retained during the service usage period. Upon account deletion, all data including email summaries is immediately deleted via CASCADE deletion.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data can be deleted immediately upon user request through the deleteUserAccount feature. All data is deleted immediately upon account deletion. We comply with GDPR and CCPA requirements.
Règle de stockage des données
All data is stored encrypted. Service tokens are encrypted using AES-256-GCM. Database is encrypted at rest and in transit.
Site(s) de centre de données
République de Corée
Détails sur l’hébergement des données
Database: Supabase (PostgreSQL)
File Storage: Supabase Storage
Application: Vercel
Société chargée de l’hébergement des données
Supabase Inc., Vercel Inc., Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI GPT-5-nano, GPT-4o-mini, text-embedding-3-small
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Daigest is configured with OpenAI's zero data retention policy. User data sent to OpenAI API is not retained or used for model training. Data is processed in real-time and immediately discarded after generating responses.
Politique de confidentialité des données du LLM
Daigest uses OpenAI's API services. User data is processed through OpenAI's API but is not used for model training. Each customer's data is processed in isolated API calls with no cross-contamination between customers.
Politique de résidence des données des LLM
User data is temporarily processed through OpenAI's API endpoints (US-based). Summary results are stored in Supabase (Seoul region). Input data is deleted after processing and no persistent storage occurs on OpenAI's infrastructure