Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Perfect Wiki retains user data only for as long as necessary to provide the Slack integration service. We do not store Slack messages or any personal user data beyond what is required for functionality, such as user IDs and authentication tokens.

Règles d’archivage et de suppression des données We do not archive user data. If a user uninstalls the Perfect Wiki Slack add-in, all related data (e.g., access tokens, user identifiers) will be permanently deleted within 180 days.

Règle de stockage des données All data is securely stored using industry-standard encryption protocols. Data is hosted on trusted cloud infrastructure located in the United States, Germany, United Kingdom & Canada. We do not share, sell, or expose any user data to third parties.

Site(s) de centre de données États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France, Canada

Détails sur l’hébergement des données It's cloud hosted solution

Société chargée de l’hébergement des données Google Cloud Platform

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) ChatGPT

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Perfect Wiki does not train LLM models on customer data. Input data sent to ChatGPT is not stored or used to improve underlying models. We do not retain LLM prompts or responses beyond the duration required to generate the response in real time.

Politique de confidentialité des données du LLM Perfect Wiki uses ChatGPT to provide AI-powered answers and content suggestions. Each customer's data is logically isolated during processing to ensure strict data separation. No cross-customer data access occurs at any point.