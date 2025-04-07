VacayBuddy

Procédure de demande de suppression de données

VacayBuddy는 데이터 개인정보 보호 정책에 따라 데이터 삭제 요청을 처리합니다. 사용자 또는 워크스페이스 관리자가 데이터 삭제를 요청하면(이메일 또는 앱 제거를 통해), Slack 사용자 ID, 팀 ID, 휴가 기록을 포함한 모든 관련 고객 데이터가 7일 이내에 프로덕션 데이터베이스에서 영구적으로 삭제됩니다. 백업 데이터가 있는 경우 30일 이내에 삭제됩니다. 요청 시 삭제 확인을 제공하며 전체 프로세스에 대한 투명성을 제공합니다. 사용자는 letnaturebe@newvibot.com으로 지원팀에 연락하여 수동 삭제 또는 지원을 요청할 수도 있습니다.