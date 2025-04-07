VacayBuddy

Règle de conservation des données
VacayBuddy는 내부 데이터 보관 정책에 따라 고객 데이터를 보관합니다. 기본적으로 사용자 관련 Slack 워크스페이스 데이터(예: Slack 사용자 ID, 팀 ID, 휴가 메타데이터)는 서비스 제공 및 휴가 이력, 팀 관리와 같은 기능 지원에 필요한 기간 동안만 보관됩니다. 데이터는 고객 요청 또는 앱 제거 시 삭제될 수 있습니다.
Règles d’archivage et de suppression des données
VacayBuddy는 앱 제거 또는 사용자 요청 시 고객 데이터를 삭제합니다. 법적으로 더 오래 보관해야 하는 경우를 제외하고, 모든 프로덕션 데이터베이스 및 백업에서 30일 이내에 영구적으로 삭제됩니다. 필요한 사용 주기를 넘어서 고객 데이터를 보관하지 않습니다.
Règle de stockage des données
VacayBuddy는 Google Cloud Platform(GCP)에서 호스팅되는 관리형 MySQL 데이터베이스 인스턴스에 고객 데이터를 안전하게 저장합니다. 모든 데이터는 전송 중 및 저장 시 암호화됩니다. 데이터 접근은 엄격한 접근 제어 및 역할 기반 권한으로 제한됩니다.
Site(s) de centre de données
République de Corée
Détails sur l’hébergement des données
클라우드 호스팅(Google Cloud Platform 사용).
애플리케이션 백엔드는 Google Cloud Run에서 실행되며, 데이터는 GCP에서 호스팅되는 관리형 MySQL 데이터베이스에 저장됩니다.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform (GCP)
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no