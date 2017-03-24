Règle de conservation des données
do not explicitly delete user content: responsibility of user.
User account closure - immediate disassociation with all identifying links to any project that may still exist.
Règles d’archivage et de suppression des données
system backups are only source of archive. User deletion of data will cause backups to not have that data anymore. Backup retention is snapshot of varying length of time; max 12 months.
Règle de stockage des données
All data stored encrypted-at-rest in AWS only.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs