Dreamdata securely stores your data securely within the European Union using two Google Cloud services: Google Cloud Storage and BigQuery. Both services encrypt the data at rest using AES256 and offer reliable data storage solutions replicating the data across multiple data centers. This ensures that all your data is processed and stored within the European Union. Our approach is designed to ensure GDPR compliance, meaning no information is stored or passed outside the EU unless our customers explicitly request it. Google Cloud Storage: Dreamdata initially streams your website tracking events into Google Cloud Storage and stores daily synchronized data from all your connected sources in the same region before loading it into BigQuery. This approach ensures not only fault tolerance in tracking but also scalability and efficiency in data synchronization. BigQuery: Dreamdata provides comprehensive data cleaning, standardization, and enrichment services for all your connected sources, facilitating in-depth analysis of marketing, content, revenue attributions, and more. Throughout this process, Dreamdata conducts most of the analyses and stores the query results in BigQuery. Data processing within the Dreamdata app happens in Google Cloud EU and Amazon EU data centers. When we send data to your customer data warehouse (be it Google Cloud or Azure), the locations can be in both EU and US regions depending on your specific agreement.