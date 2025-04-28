Règle de conservation des données
Mavis retains the Customer Data we receive as described in our Privacy Policy for as long as you use our Services or as necessary to fulfil the purpose(s) for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws.
Règles d’archivage et de suppression des données
Mavis will erase the data once the retention period has passed and backups of the data will be deleted after a 30 day period. If you would like to request your data be deleted, please email legal@mavislabs.ai with your request.
Règle de stockage des données
Data is stored at multiple redundant locations in order to ensure availability. Security controls, such as encryption at rest, are used to protect data from accidental or unlawful destruction, alteration or disclosure.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud storage
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI application state data is persisted from some API features in order to fulfill the tasks or requests until deleted and API logs for 30 days as part of abuse monitoring.
Politique de confidentialité des données du LLM
OpenAI uses shared infrastructure within the US Region.
Politique de résidence des données des LLM
Mavis uses the US Region as the location of infrastructure that OpenAI uses to provide services and store data. Data residency does not apply to system data, which may be processed and stored outside the selected region.