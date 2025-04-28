Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Mavis retains the Customer Data we receive as described in our Privacy Policy for as long as you use our Services or as necessary to fulfil the purpose(s) for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws.

Règles d’archivage et de suppression des données Mavis will erase the data once the retention period has passed and backups of the data will be deleted after a 30 day period. If you would like to request your data be deleted, please email legal@mavislabs.ai with your request.

Règle de stockage des données Data is stored at multiple redundant locations in order to ensure availability. Security controls, such as encryption at rest, are used to protect data from accidental or unlawful destruction, alteration or disclosure.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud storage

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI

Confirmer les paramètres de conservation des LLM OpenAI application state data is persisted from some API features in order to fulfill the tasks or requests until deleted and API logs for 30 days as part of abuse monitoring.

Politique de confidentialité des données du LLM OpenAI uses shared infrastructure within the US Region.