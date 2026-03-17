Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain data only as long as needed for business/contractual/regulatory purposes, then securely delete or archive it; PII is deleted or de-identified when it no longer has a business use. Customer data is deleted within 60 days of contract termination.

Règles d’archivage et de suppression des données We follow a documented retention schedule and delete or de-identify PII when it’s no longer needed, with customer data deleted within 60 days of contract termination (and deletion cascaded to backups/archives once retention obligations are met).

Règle de stockage des données Data is classified, access-controlled, and encrypted in transit (TLS) and at rest (AES-256), with encrypted, segregated backups and annual restore tests. We retain data only as needed and delete customer data within 60 days of contract termination; production data is not used in non-prod.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS, Azure, GCP

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://levenza.com/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Google Cloud (Gemini, Anthropic Claude), AWS Bedrock (Anthropic Claude)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We do not train models and do not store customer prompts or outputs for training with Google Gemini or Anthropic Claude.

Politique de confidentialité des données du LLM By default, Levenza processes LLM requests in US regions across Google Cloud and AWS Bedrock, and does not allow training of provider models on our customers' data.