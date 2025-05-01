Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Rephrase does not retain any message content. Rephrased text is processed in memory and immediately discarded after the interaction is complete. The only data retained is OAuth tokens necessary for authentication and message delivery.

Règles d’archivage et de suppression des données Users can revoke the app’s access at any time via Slack’s app settings, which immediately invalidates their token. Upon revocation, all associated tokens are removed from our database. We do not archive user data or store any historical Slack content.

Règle de stockage des données OAuth tokens are securely stored in our database using encrypted environment variables and best practices. No Slack messages or rephrased content are stored. Message content is only transmitted temporarily to a third-party AI API for processing, and not persisted.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.ai-rephrase.com/slack/privacy

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Google’s Gemini

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Rephrase does not store message content. Google Gemini does not retain or log prompts or completions when used via API.

Politique de confidentialité des données du LLM Rephrase sends message content to Google’s Gemini API for processing. No data is stored by Rephrase or used for training. Google does not retain or log content per their generative AI data protection terms.