GreyMatter

Règle de conservation des données
We will retain User Information only for as long as necessary to fulfill the purposes for which We collected the User Information.
Règles d’archivage et de suppression des données
If a user stops using Our services or instructs Us to cease communication with such user, We will store and delete the relevant User Information in accordance with Our standard data retention and deletion policies, unless We are earlier instructed to delete the relevant User Information, or as necessary to comply with Our legal obligations, resolve disputes, and enforce Our policies.
Règle de stockage des données
We have implemented measures designed to secure User Information under Our control from accidental loss and from unauthorized access, use, alteration, and disclosure. All User Information under Our control is stored on Our secure servers behind firewalls.
L’application/le service a des sous-processeurs
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L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
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